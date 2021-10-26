В Херсоне заговорили о введении локдауна в городе и пропускного режима
В Херсоне и Херсонском районе может быть введен локдаун за высокий уровень заболеваемости COVID-19
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление во время селекторного совещания заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Николая Якименко.
По его словам, сейчас показатель заболеваемости в областном центре – 1 996 случаев на 100 тысяч населения.
По словам Якименко, есть вероятность введения в Херсоне и Херсонском районе локдауну и введения пропусков для передвижения.
Также высока заболеваемость на территории бывших Каланчакского и Голопристанского района Херсонщины.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 734 пациента умерли. Среди новых заболевших - 1 414 детей