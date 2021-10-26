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26 октября 2021, 12:45 1377

В Херсоне заговорили о введении локдауна в городе и пропускного режима

26 октября 2021, 12:45 1377
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из открытых источников
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В Херсоне и Херсонском районе может быть введен локдаун за высокий уровень заболеваемости COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление во время селекторного совещания заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Николая Якименко.

По его словам, сейчас показатель заболеваемости в областном центре – 1 996 случаев на 100 тысяч населения.

По словам Якименко, есть вероятность введения в Херсоне и Херсонском районе локдауну и введения пропусков для передвижения.

Также высока заболеваемость на территории бывших Каланчакского и Голопристанского района Херсонщины.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а 734 пациента умерли. Среди новых заболевших - 1 414 детей

COVID-19 Херсон локдаун пропуск

 
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