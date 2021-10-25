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25 октября 2021, 15:44 24

В СНБО не поддерживают запрет на гастроли для всех российских артистов

25 октября 2021, 15:44 24
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из открытых источников
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выступил против тотального запрета на гастроли российских артистов в Украине. Он считает, что для некоторых артистов можно сделать исключения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью чиновника РБК-Украина

"Я не знаю, о каких артистах идет речь. Если вы покупаете билет и платите этому артисту, тогда вопрос, А что вообще у нас происходит?"- сказал секретарь СНБО.

По его словам, в России есть разные артисты

"Например, Ахеджакова (Лия Ахеджакова систематически выступает против российской агрессии в отношении Украины-ред.). Я с большим удовольствием сходил бы на ее спектакль, даже ради уважения к этой великой артистки", - отметил Данилов.

На уточнение, что он думает о запрете на въезд в Украину российского рэпера Моргенштерна, секретарь СНБО заверил, что он "понятия не имеет вообще, кто это такой".

Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала 25 тысяч голосов, необходимых, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.

В документе Кондратюк потребовал запретить выступления российских артистов в Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами страны, потому что "граждане страны-агрессора ... на самом деле не несут никакой культуры".

РФ СНБО агрессия запрет на въезд

 
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