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27 октября 2021, 15:44 17

В ОП прокомментировали слухи об отставке Тарана

27 октября 2021, 15:44 17
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Фото из открытых источников
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Министр обороны Андрей Таран будет в составе президентской делегации во время визита в Великобританию, говорить о его замену сейчас преждевременно

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу, пишет RegioNews.

"Андрей Таран должен лететь в составе президентской делегации в Британию. Там у него запланированы важные мероприятия. По состоянию на сейчас говорить о смене министра преждевременно. Он и дальше выполняет свои функции, и такие публичные разговоры ему только мешать", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее неоднократно заявлялось о возможности отставок 3-4 министров. Среди претендентов на вылет были министр культуры Александр Ткаченко, министр обороны Андрей Таран. Однако все они продолжают работать.

Андрей Таран

 
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