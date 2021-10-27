В ОП прокоментували чутки про відставку Тарана

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Міністр оборони Андрій Таран буде у складі президентської делегації під час візиту до Великої Британії, говорити про його заміну зараз передчасно

Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі Укрінформу, пише RegioNews.

"Андрій Таран має летіти у складі президентської делегації до Британії. Там у нього заплановано важливі заходи. Станом на зараз говорити про зміну міністра передчасно. Він і далі виконує свої функції, і такі публічні розмови йому тільки заважатимуть", — зазначив прессекретар глави держави.

Нагадаємо, раніше раніше неодноразово заявлялося про можливість відставок 3-4 міністрів. Серед претендентів на виліт були міністр культури Олександр Ткаченко, міністр оборони Андрій Таран. Однак всі вони продовжують працювати.