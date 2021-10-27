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27 октября 2021, 14:33 218

Суд окончательно разрешил забрать у Кивы более миллиона гривен дохода от "жомовой ямы"

27 октября 2021, 14:33 218
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из открытых источников
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Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко подтвердили решение суда первой инстанции, с которым у народного депутата и "ученого" Ильи Кивы конфисковали 1,25 млн гривен как необоснованный актив от якобы аренды жомової ямы

Как пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Центра противодействия коррупции, адвокаты утверждали, что яма - это не совсем яма, так как под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов) и поэтому цена аренды была такая дорога. Они просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу.

Адвокаты также заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но в договоре аренды жомовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов.

"Все их старания оказались напрасными. Судьи оставили ходатайство без удовлетворения и поддержали решение первой инстанции", - отмечается в сообщении.

Это первый миллион, который Украина получит в бюджет с помощью инструмента гражданской конфискации необоснованных активов.

По информации СМИ в 2019 году Кива получил 1,2 млн грн дохода от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области, которая в действительности оказалась поросшим сорняками участком безо всяких признаков какой-то деятельности вокруг. Фирма, которая арендовала этот участок, расположена аж во Львовской области, а ее директор не смогла прокомментировать журналистам, действительно ли она платила Киве по 100 тысяч грн аренды в месяц и зачем фирме эта яма.

ВАКС депутат нефть конфискация

 
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