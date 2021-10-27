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27 жовтня 2021, 14:33 216

Суд остаточно дозволив забрати у Ківи понад мільйон гривень доходу від "жомової ями"

27 жовтня 2021, 14:33 216
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з відкритих джерел
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Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Олександр Семенников, Віктор Панкулич та Дмитро Михайленко підтвердили рішення суду першої інстанції, за яким у народного депутата й "науковця" Іллі Киви конфіскували 1,25 млн гривень як необґрунтований актив від нібито оренди жомової ями

Як пише RegioNews з посиланням на повідомлення Центру протидії корупції, адвокати стверджували, що яма - то не зовсім яма, бо під нею нібито є ціла нафтобаза (резервуари для нафтопродуктів) і тому ціна оренди була така дорога. Вони просили поновити судове слідство, витребувати проєкт нафтобази, допитати свідка і провести експертизу.

Адвокати також заявили, що вартість ями в кілька десятків разів вища через підземне сховище. Але у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про будь-які підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів.

"Усі їхні старання виявилися марними. Судді залишили клопотання без задоволення і підтримали рішення першої інстанції", - зазначається у повідомленні.

Це перший мільйон, який Україна отримає в бюджет за допомогою інструмента цивільної конфіскації необґрунтованих активів.

За інформацією ЗМІ у 2019 році Кива отримав 1,2 млн грн доходу від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області, яка в дійсності виявилася порослою бур’янами ділянкою без жодних ознак якоїсь діяльності навколо. Фірма, яка орендувала цю ділянку, розташована аж у Львівській області, а її директор не змогла прокоментувати журналістам, чи дійсно вона сплачувала Киві по 100 тисяч грн оренди на місяць і навіщо фірмі ця яма.

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