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23 октября 2021, 14:20 408

Мужчинам, которые хотели поджечь дом заместителя руководителя ОП Жовквы, сообщили о подозрении

23 октября 2021, 14:20 408
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Фото из открытых источников
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Правоохранители сообщили о подозрении двум людям, которые причастны к попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы в ночь на 22 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение столичной прокуратуры.

Следствие выяснило, что один из подозреваемых - 20-летний житель Киева - получил в Telegram заказ на поджог дома Жовквы. За выполнение заказа ему якобы пообещали заплатить 7 тысяч долларов (примерно 183 тысячи грн).

Для выполнения заказа мужчина привлек своего знакомого — 25-летнего жителя Черкасской области. Он якобы пообещал ему часть этой суммы в качестве вознаграждения.

Поэтому мужчины приобрели необходимые для поджога средства - легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты. Из этого они приготовили три бутылки с коктейлем Молотова.

В ночь на 22 октября, согласно данным следствия, мужчины прибыли к дому замглавы ОП в Дарницком районе столицы.

Сначала они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего, пока один из мужчин наблюдал за ситуацией, другой поджег бутылку с коктейлем Молотова и бросил ее через забор на территорию дома.

Во время попытки поджечь вторую бутылку мужчину заметили посторонние люди. Он пытался убежать, однако по горячим следам его нашли правоохранители. Позже полиция задержала и его сообщника.

Напомним, ранее сообщалось, что один из задержанных - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка косари, Каменского района Черкасской области.

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