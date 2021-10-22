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22 октября 2021, 10:46 407

В Киеве мужчина бросил в дом заместителя руководителя Офиса президента коктейль Молотова

22 октября 2021, 10:46 407
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Фото: из открытых источников
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В Дарницком районе столицы правоохранители задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента, ответственного за направление европейской интеграции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Установлено, что задержанный - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.

Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщения о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. С его слов, в адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram".

Заказчики обещали, заплатили 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ.

Оперативные службы работают над установлением личности заказчика преступления.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

Напомним, что 26 августа неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного ВР по правам человека. По словам Людмилы Денисовой, никто из работников секретариата не пострадал. Злоумышленника оперативно задержали.

подозрение Офис президента расследование полиция коктейль молотова

 
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