Чоловікам, які хотіли підпалити будинок заступника керівника ОП Жовкви, повідомили про підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру двом людям, які причетні до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви в ніч на 22 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення столичної прокуратури.

Слідство з’ясувало, що один із підозрюваних — 20-річний мешканець Києва — отримав у Telegram замовлення на підпал будинку Жовкви. За виконання замовлення йому нібито пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів (приблизно 183 тисячі грн).

Для виконання замовлення чоловік залучив свого знайомого — 25-річного жителя Черкаської області. Він нібито пообіцяв йому частину цієї суми як винагороду.

Відтак чоловіки придбали необхідні для підпалу засоби — легкозаймисті суміші (бензин і керосин), місткості та клейкі стрічки. З цього вони приготували три пляшки з коктейлем Молотова.

У ніч на 22 жовтня, згідно з даними слідства, чоловіки прибули до будинку заступника голови ОП у Дарницькому районі столиці.

Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи, після чого, поки один із чоловіків спостерігав за ситуацією, інший підпалив пляшку з коктейлем Молотова та кинув її через паркан на територію будинку.

Під час спроби підпалити другу пляшку чоловіка помітили сторонні люди. Він намагався втекти, однак за гарячими слідами його знайшли правоохоронці. Згодом поліція затримала і його спільника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один із затриманих - 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.