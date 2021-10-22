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22 октября 2021, 10:51 5

Разумков прогнозирует увольнение из Кабмина пяти министров

22 октября 2021, 10:51 5
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из открытых источников
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Эксспикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что правительство покинут 5 министров

Как передает RegioNews об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента

"Многие члены правительства сегодня находятся в таком состоянии, что могут получить предложения покинуть Кабинет Министров. Я думаю, что речь идет не о двух, а где - то о пяти членах правительства", - отметил он.

Разумков считает, что министры, по которым есть вопросы, сами на них ответить: "Я думаю, они сами должны ответить на те замечания, которые есть. Если они вообще существуют, потому что иногда кадровые решения принимаются не из-за замечаний, а из каких-то других соображений.

Напомним, что 19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности. До этого в "Слуге народа" говорили о возможных увольнении нескольких министров, однако спикер парламента Руслан Стефанчук не видит оснований для иных кадровых изменений в правительстве кроме отставки министра экологии Романа Абрамовского

министр спикер Кабмин увольнение

 
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