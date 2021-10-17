В СНБО заявили, что МВД ошибочно внесло в список воров в законе 108 человек: у Зеленского уже проводят проверки

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В Офисе президента уверяют, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционного списка более ста человек, которых ошибочно "записали" в криминалитет, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии DW, пишет RegioNews.

Известно, что секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 15 октября, признал, что в решении Совета нацбезопасности, что касалось санкций в отношении криминальных авторитетов и воров в законе, ранее была допущена ошибка в отношении 108 человек.

В ответ на запрос журналистов в Офис президента по расследованию причин такой "ошибки" и ее последствий, Подоляк призвал "отказаться от спекулятивных оценок" тех или иных санкционных решений. По его словам, при подготовке указанных материалов нарушения были допущены работниками МВД, когда ведомство возглавлял Арсен Аваков.

По словам Подоляка, в настоящее время в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства того, как допускались нарушения и проверяется, были ли они умышленными.

"Эта проверка еще не завершилась", - подчеркнул он.

Напомним, что в мае Зеленский объявил о санкциях против 557 воров в законе. Известно, что 542 вора в законе - это иностранные граждане, и только 15 – граждане Украины. Зеленский тогда же проинформировал, что количество воров в законе, находящихся в Украине на свободе, уменьшилось с 34 до 17 человек.

Также сообщалось, что правоохранители во время обысков у задержанных "воров в законе" Умки и Лаши Свана было изъято более $3,2 миллиона так называемого преступного "общака".