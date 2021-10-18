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18 октября 2021, 15:50 84

Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады: что рассмотрят

18 октября 2021, 15:50 84
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из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв внеочередного заседания парламента. Заседание может состояться уже на этой неделе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, который добавил к посту копию соответствующего письма Главы государства к спикеру Руслану Стефанчуку с перечнем законопроектов к рассмотрению.

В частности, в повестке дня, которую предлагает президент, проект закона №4507 об энергоэффективности и проект закона Об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале.

Также Зеленский предлагает рассмотреть проект закона об альтернативных видах топлива №5464 по развитию биометана, а также инициативу по Нацкомиссии по вопросам электронных коммуникаций.

Кроме этого в повестке дня ряд ратификаций международных соглашений.

Внеочередное заседание может состояться уже на этой неделе.

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