Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады: что рассмотрят
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв внеочередного заседания парламента. Заседание может состояться уже на этой неделе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, который добавил к посту копию соответствующего письма Главы государства к спикеру Руслану Стефанчуку с перечнем законопроектов к рассмотрению.
В частности, в повестке дня, которую предлагает президент, проект закона №4507 об энергоэффективности и проект закона Об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале.
Также Зеленский предлагает рассмотреть проект закона об альтернативных видах топлива №5464 по развитию биометана, а также инициативу по Нацкомиссии по вопросам электронных коммуникаций.
Кроме этого в повестке дня ряд ратификаций международных соглашений.
Внеочередное заседание может состояться уже на этой неделе.