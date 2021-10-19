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19 октября 2021, 18:44 22

Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады: когда и что рассмотрят нардепы

19 октября 2021, 18:44 22
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение прессцентра Верховной Рады.

В повестку дня внесено 14 пунктов, в том числе несколько законопроектов О ратификации различных соглашений. Внеочередное заседание должно состояться в четверг после пленарного заседания.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады.

Верховная Рада заседание нардеп парламент Руслан Стефанчук

 
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