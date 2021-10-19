Корнієнко підтвердив намір "Слуг народу" провести з’їзд у листопаді

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Політична партія "Слуга народу" планує в листопаді провести з'їзд, але від форуму за участю місцевих депутатів довелося відмовитися

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради, голова політсили Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У нас заплановано з'їзд партії в листопаді. Уже минули ті часи, коли з'їзд партії збирав 10-15 людей, тепер це все-таки сотні людей, від 100 до 300. Ми хотіли б зібрати наш основний актив, а це точно щонайменше 100 людей, - сказав Корнієнко в коментарі журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Водночас на уточнювальне запитання він повідомив, що партія поки що не планує паралельно зі з'їздом проводити масштабний форум за участю президента та 7 тис. місцевих депутатів, як це анонсувалося раніше, через карантинні заходи.

Ні, форуму не буде, тому що всюди "червоні" зони, і ми не можемо просто навіть людей привезти до Києва, 7 тис. людей ми не привеземо. Якщо не буде "червоної" зони (в Києві - ред.), то 300 осіб збираємо (на з'їзд - ред.), а якщо буде "червона" зона - то 50, - пояснив Корнієнко.

За його словами, на з'їзді партія "Слуга народу" планує обговорити оновлення формату своєї роботи, створення допоміжного органу, якому буде делеговано частину повноважень керівництва партії.

Водночас на запитання, чи може з'їзд вирішити питання дострокового припинення повноважень Дмитра Разумкова як народного депутата, Корнієнко це не заперечив.

З'їзд може все що завгодно вирішити: з'їзд вирішує багато питань, що стосуються діяльності і партії, і її фракції у Верховній Раді, - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося 7 жовтня, "Слуга народу" збереться на з'їзд у середині листопада.

Разом з тим, на той час у "Слуг" ще не вирішили, чи ініціюватимуть складання мандата Разумковим.