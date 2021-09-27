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27 сентября 2021, 17:31 7

Стало известно, кто может стать судьей КСУ по квоте Зеленського: список претендентов

27 сентября 2021, 17:31 7
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из открытых источников
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27 сентября стал известен список лиц, подавших документы для участия в конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Владимир Зеленский

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на sud.ua

В список претендентов вошли: Алексей Аац, Александр Водяников, Ростислав Герасимов, Наталья Дульская, Елизавета Евграфова, Александра Кармаза, Олег Марцеляк, Игорь Миненков, Сергей Острович, Александр Петрушин, Алексей Поддубный, Николай Погорецкий, Анна Рахальськая, Людмила Романенко, Михаил Савчин, Александр Сибига, Сергей Чехович, Оксана Щербанюк, Николай Якимчук

В то же время, список может быть обновлен в случае поступления документов, которые были поданы по почте в срок, определенный конкурсной комиссией для подачи документов в объявлении о начале конкурса.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Верховный суд признал указ Зеленского об освобождении Тупицкого незаконным, Офис президента обжаловал это решение в Большой палате ВС, а сам президент не ожидая решения суда объявил конкурс.

Члены Конкурсной комиссии при Зеленскому от международного сообщества изложили особые мнения относительно возможности назначения кандидатов в КСУ.

В частности, международные эксперты в отборочной Комиссии при Зеленскому считают, что они выбирают людей "на будущее", которых Президент назначит не ранее истечения срока полномочий Александра Тупицкого и Александра Касмініна. То есть, в мае и сентябре 2022 года. А представитель команды Президента считают, что они выбирают кандидатов, которых Президент Зеленский может назначить сразу после завершения отбора и обнародования его результатов.

Офис президента Конституционный суд президент полномочия

 
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