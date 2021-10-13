Стефанчук рассказал, когда получит первого заместителя
Верховная Рада выберет первого вице-спикера 19 октября
Как передает RegioNews об этом на брифинге рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник сразу начнем с продолжения этого вопроса. Это продлится час-полтора. И после этого мы сможем получить первого вице-спикера", - отметил руководитель парламента
Напомним, что 8 октября Верховная Рада назначила Руслана Стефанчука спикером. В этот же день парламентарии распрочали процедуру избрания первого вице-спикера. На этот пост был выдвинут, в частности Александр Корниенко, который считается безоговорочным фаворитом.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника