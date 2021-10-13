Стефанчук рассказал, когда получит первого заместителя

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Как передает RegioNews об этом на брифинге рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник сразу начнем с продолжения этого вопроса. Это продлится час-полтора. И после этого мы сможем получить первого вице-спикера", - отметил руководитель парламента

Напомним, что 8 октября Верховная Рада назначила Руслана Стефанчука спикером. В этот же день парламентарии распрочали процедуру избрания первого вице-спикера. На этот пост был выдвинут, в частности Александр Корниенко, который считается безоговорочным фаворитом.