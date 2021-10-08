Рада отложила назначение первого вице-спикера
Верховная Рада отложила голосование за назначение первого вице-спикера. Депутаты вернутся к этому пмтання на следующей пленарной неделе
Как передает RegioNews председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание парламента.
Перед этим депутаты начали процедуру избрания первого вице-спикера. Фракция "Слуга народа" предложила избрать на эту должность первого вице-спикера Александра Корниенко, а "Европейская солидарность" - нардепа Софию Федину.
Вместе с тем после перерыва в сессионном зале существенно уменьшилось депутатов и спикер Руслан Стефанчук предложил закрыть заседание. Это предложение поддержали 226 нардепов.
Напомним, что Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука новым главой парламенту и отозвала его с должности первого вице-спикера
За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.
Перед этим депутаты провели рейтинговое голосование за кандидатов на пост спикера, по результатам которого тоже победил Стефанчук. За него проголосовали 257 народных депутатов.
Кроме Руслана Стефанчука на должность главы парламента были выдвинуты кандидатуры лидера Фракии "Голос" Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса, представители "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.
Во время обсуждения нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сняли свои кандидатуры.
Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.
Перед этим перед депутатами выступил уже бывший глава парламента и инициаторы его отставки. Они, в частности обменялись обвинениями в адрес друг-друга.
Напомним, что в Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Собрано более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.
Об освобождении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.
В понедельник лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес в Аппарат Верховной Рады подписи депутатов об увольнении главы парламента Дмитрия Разумкова, а 7 октября Разумкова уволили