Рада отложила назначение первого вице-спикера

Как передает RegioNews председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание парламента.

Перед этим депутаты начали процедуру избрания первого вице-спикера. Фракция "Слуга народа" предложила избрать на эту должность первого вице-спикера Александра Корниенко, а "Европейская солидарность" - нардепа Софию Федину.

Вместе с тем после перерыва в сессионном зале существенно уменьшилось депутатов и спикер Руслан Стефанчук предложил закрыть заседание. Это предложение поддержали 226 нардепов.

Напомним, что Верховная Рада избрала Руслана Стефанчука новым главой парламент у и отозвала его с должности первого вице-спикера

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Перед этим депутаты провели рейтинговое голосование за кандидатов на пост спикера, по результатам которого тоже победил Стефанчук. За него проголосовали 257 народных депутатов.

Кроме Руслана Стефанчука на должность главы парламента были выдвинуты кандидатуры лидера Фракии "Голос" Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса, представители "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

Во время обсуждения нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сняли свои кандидатуры.

Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.