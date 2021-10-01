В Грузии задержали Михаила Саакашвили, Зеленский отреагировал

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Бывшего президента Грузии и председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили задержали. Его задержание произошло после возвращения в Грузию

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на брифинг премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Разыскиваемый Михаил Саакашвили арестован, переведен в пенитенциарное учреждение. Наши правоохранители осуществили задержание Михаила Саакашвили на самом высоком уровне", - заявил премьер.

Он также добавил, что спецслужбы приняли все меры, чтобы препятствия для задержания Саакашвили были минимальными.

"Наши агентства имели информацию о его перемещении. Начиная с Украины в сторону Грузии и этот процесс находился под полным контролем. Были приняты соответствующие меры и выбраны такое время и место, чтобы препятствия для задержания были минимальными", - сообщил премьер.

Утром 1 октября бывший президент сообщил, что вернулся в Грузию. Сначала власти опровергали эту информацию.

Впрочем, потом стало известно, что Саакашвили все-таки в стране. Его задержали правоохранители. В Грузии Саакашвили заочно осужден за превышение полномочий.

На задержание экс-президента Грузии уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил обеспокоенность таким решением грузинских властей.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном распирают в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", - написал на своей странице в Facebook спикер главы государства Сергей Никифоров и добавил, что официальный Киев потребует объяснений в связи с задержанием Саакашвили.

МИД же, в свою очередь, пригласил посла Грузии в Украине.

"В МИД пригласили руководителя посольства Украины в Грузии для предоставления официальной информации о задержании Саакашвили", - отметил спикер министерства Олег Николенко.