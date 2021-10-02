Генпрокурор о покушении на помощника Зеленского:это не постановка

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Как передает RegioNews, об этом она заявила во время брифинга в Трускавце

"Что касается постановки, я для себя этот вопрос решила сразу. Для меня оно было номер один, когда я услышала об этом 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на машину, я посмотрела на водителя, которого еще даже скорая не отвезла. У меня не было никаких сомнений, что это не постановка...Я заканчивала университет внутренних дел, у меня была тактика специальной подготовки, у меня была стрельба практически каждый день...поэтому я разбираюсь в оперативно-криминалистических экспертизах. Очень скажем так в общих чертах, но намного больше, чем остальные люди. Когда ты видишь кучность пуль, когда ты понимаешь, что автомобиль при этом передвигался, каким образом "шли" пули, когда менялась скорость, мне об этом Клименко (руководитель Нацполиции Игорь Клименко-ред.) сообщил в первые несколько минут и все было понятно", - отметила генпрокурор

22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия участия спецслужб иностранных стран.