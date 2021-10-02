Генпрокурор про замах на помічника Зеленського:це не постановка

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Як передає RegioNews, про це вона заявила під час брифінгу в Трускавці

"Що стосується постановки, я для себе це питання вирішила відразу. Для Мене воно було номер один, коли я почула про це 22 вересня. Саме тому я прибула подивитися на машину, я подивилася на водія, якого ще навіть швидка не відвезла. У мене не було ніяких сумнівів, що це не постановка...Я закінчувала університет внутрішніх справ, у мене була тактика спеціальної підготовки, у мене була стрілянина практично кожен день...тому я розбираюся в оперативно-криміналістичних експертизах. Дуже скажемо так в загальних рисах, але набагато більше, ніж інші люди. Коли ти бачиш купчастість куль, коли ти розумієш, що автомобіль при цьому пересувався, яким чином "йшли" кулі, коли змінювалася швидкість, мені про це Клименко (керівник Нацполіції ігор Клименко-ред.) повідомив в перші кілька хвилин і все було зрозуміло", - зазначила генпрокурор

22 вересня о 10 ранку поблизу с.Лісники під Києвом був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія участі спецслужб іноземних країн.