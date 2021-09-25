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25 сентября 2021, 13:01 452

Одна из руководителей партии Шария получила подозрение - СБУ

25 сентября 2021, 13:01 452
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из открытых источников
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Служба безопасности Украины объявила о подозрении одной из руководительниц партии Шария

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

По версии следствия, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее руководителей.

"У СБУ есть аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии" Объединенная Украина" в политическую партию"Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "избрать нужных руководителей партии", - уверяют в спецслужбе

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей").

В спецслужбе добавляют, что ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована "партия Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной политической силы и лишь дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500.

Напомним, что в марте 2021 министерство юстиции обратилось в суд о запрете деятельности "Партии Шария". Самого блогера СБУ подозревает в государственной измене.

СБУ партия уголовное дело подделка

 
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