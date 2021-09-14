Премьер рассказал, каким будет курс доллара и средняя зарплата в 2022 году

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В проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар

Как передает RegioNews об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Курс остается в пределах 28,6-28,7", - сказал он.

Шмигаль также рассказал об основных параметрах проекта бюджета на 2022 год. Его доходы, по расчетам правительства составят 1277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с этим годом. Расходы составят 1465 млрд гривен. Дефицит госбюджета в 2022 году составляет 188 млрд гривен и снизится с 5,5% до 3,5% ВВП, "как и было договорено с МВФ"

Глава правительства добавил, что на сферу безопасности, как и в текущем году планируется витатити 5,5% ВВП

Шмыгаль напомнил, что среднемесячная зарплата в 2022 году составит 15 258 гривен. "Это означает, что уже в конце года средняя заработная плата достигать более 17,5 тысяч гривен", - сказал он.

Глава правительства также добавил, что согласно проекту с 1 января запланировано повышение стипендий. В вузах минимальная стипендия вырастет до 2 тысяч гривен, в ПТУ до 1,25 тысяч

Премьер также подтвердил, что проект бюджета будет передан в Раду не позднее 15 сентября