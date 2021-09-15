Кабмин предлагает в 2022 году увеличить расходы госбюджета на СБУ и Офис генпрокурора

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Кабинет Министров предлагает в 2022 году увеличить расходы госбюджета на офис генпрокурора и Службу безопасности Украины.

Как пишет RegioNews это предусмотрено проектом бюджета 2022, приложения к которому в Телеграмм канале обнародовал член налогового комитета Ярослав Железняк.

В частности, на СБУ в следующем году чиновники предлагают выделить более 16 миллиардов гривен, что на 1,3 миллиарда гривен больше чем в текущем году.

Расходы на Офис генпрокурора предлагается увеличить на 2 миллиарда гривен – с 11,5 до 13,5 миллиардов гривен.

В то же время расходы на Министерство внутренних дел правительство предлагает оставить практически на уровне бюджета нынешнего года. Это же касается и Государственного бюро расследований.

Напомним,что в проекте бюджета - 2022 Кабмин предлагает сократить расходы на Верховную Раду и Президента Украины.