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08 сентября 2021, 11:34 90

"Слуга народа" не будет голосовать за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО - Арахамия

08 сентября 2021, 11:34 90
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Фото из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" не поддержит обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Как передает RegioNews об этом в комментарии журналистам в кулуарах парламента заявил глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия.

По его словам, статус основного союзника вне НАТО касается тех государств, которые не имеют шансы стать членами Альянса.

"У нас же в Конституции записано, что мы движемся в НАТО. Есть доорожняя карта по этому поводу", - напомнил депутат.

Кроме того Арахамия отметил, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО "и ему это не помогло".

Напомним, что в среду после завершения пленарного заседания запланировано внеочередное заседание. На повестке - проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

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