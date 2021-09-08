14:58  08 сентября
В Украине подешевел ряд продуктов: какие больше всего
14:49  08 сентября
В правительстве хотят ввести штрафы из-за некачественного предоставления соцуслуг
17:38  08 сентября
На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших защитников из запрещенного Минскими соглашениями оружия
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2021, 14:49 11

В правительстве хотят ввести штрафы из-за некачественного предоставления соцуслуг

08 сентября 2021, 14:49 11
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров во время заседания 8 сентября поддержал законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение обязательств в социальной сфере

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров

"Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по предоставлению социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме престарелых в Харькове", - сообщили в правительстве.

В Кабмине отметили, что пока не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления соцуслуг.

Поэтому правительство предлагает ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений: от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тысячи грн до 2,3 млн грн).

Напомним, ранее стало известно, какие админуслуги - самые популярные среди украинцев.

Кабмин Украина услуги штраф правительство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram