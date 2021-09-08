В правительстве хотят ввести штрафы из-за некачественного предоставления соцуслуг

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Кабинет министров во время заседания 8 сентября поддержал законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение обязательств в социальной сфере

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров

"Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по предоставлению социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей. Например, пожар в доме престарелых в Харькове", - сообщили в правительстве.

В Кабмине отметили, что пока не определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления соцуслуг.

Поэтому правительство предлагает ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений: от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тысячи грн до 2,3 млн грн).

Напомним, ранее стало известно, какие админуслуги - самые популярные среди украинцев.