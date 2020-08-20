Стало известно, какие админуслуги самые популярные среди украинцев

Также названы города-лидеры по количеству точек доступа к услугам

Также названы города-лидеры по количеству точек доступа к услугам

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров привел данные относительно обращения украинцев за административными услугами в 2020 году.

Об этом Федоров сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

По его данным, с начала года украинцы обращались за админуслугами 6,5 млн раз, из них во втором квартале — 2,9 млн.

В течение второго квартала наибольшим спросом пользовались услуги по регистрации места жительства (26%), земельные услуги (17%) и оформление паспортных документов (5%).

Министр также отметил, что доступ к получению услуг упрощается.

"Начинаем с оффлайна — мы увеличили количество точек доступа, где их можно получить, до 1221. В онлайне планируем запуск Платформы центров действия. Новый инструмент для работы ЦПАУ объединит интерактивную карту и график центров, учебные курсы, электронные кабинеты администраторов и другие полезные материалы", — рассказал Федоров.

Уже больше половины ЦПАУ работают при органах местного самоуправления, добавил он. Трансформация ЦПАУ при районных госадминистрациях в центры при ОМС позволит избежать дублирования услуг там, где они работают одновременно, а также оптимизировать использование публичных ресурсов.

Лидерами по количеству точек доступа к услугам являются Ивано-Франковская (79), Днепропетровская (78) и Запорожская области (72). 617 ЦПАУ обеспечены электронным документооборотом и информационными системами.

Ранее сообщалось, что Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины.