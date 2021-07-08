Зеленский ветировал закон о возобновлении работы Высшей квалифкомисии судей

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Как пишет Regionews об этом свидетельствует карточка законодательного акта на сайте Верховной Рады.

Указано, что документ 8 июля возвращен с предложениями главы государства и уже направлен на повторное рассмотрение профильного комитета.

В своих предложениях Зеленский среди прочего предлагает установить, что "Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке".

Кроме этого, Глава государства предлагает предусмотреть, что "на запрос члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий Конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи".

Напомним, что указанный закон был принят 29 июня.

Он предусматривает решающую роль международных экспертов в формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

Первый состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККС начинает работу при условии назначения по меньшей мере четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

Решения первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов. В случае окончания срока полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей, в результате чего ВККС будет считаться неполномочным, такой член комиссии продолжает выполнять свои полномочия до дня назначения на его должность другого лица, но не более трех месяцев.