12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
17:55  08 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов позиций ВСУ оккупантами
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 16:20 10

Зеленский ветировал закон о возобновлении работы Высшей квалифкомисии судей

08 июля 2021, 16:20 10
Читайте також українською мовою
Из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 29 июня законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Как пишет Regionews об этом свидетельствует карточка законодательного акта на сайте Верховной Рады.

Указано, что документ 8 июля возвращен с предложениями главы государства и уже направлен на повторное рассмотрение профильного комитета.

В своих предложениях Зеленский среди прочего предлагает установить, что "Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке".

Кроме этого, Глава государства предлагает предусмотреть, что "на запрос члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий Конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи".

Напомним, что указанный закон был принят 29 июня.

Он предусматривает решающую роль международных экспертов в формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

Первый состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККС начинает работу при условии назначения по меньшей мере четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

Решения первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов. В случае окончания срока полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей, в результате чего ВККС будет считаться неполномочным, такой член комиссии продолжает выполнять свои полномочия до дня назначения на его должность другого лица, но не более трех месяцев.

конкурс судьи президент организация эксперт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua