Зеленский подписал закон о возобновлении работы при участии международных экспертов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины» О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины " с учетом его предложений, который в частности предусматривает решающую роль международных экспертов при формировании ВККС.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на карточку законопроекта на сайти Верховной Рады

Напомним, что 29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3711-д, который предусматривает изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", в соответствии с которым планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов в конкурсе по отбору судей.

8 июля президент Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

В своих предложениях Зеленский, среди прочего, предлагает установить, что "Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке".

Кроме этого, Глава государства предлагает предусмотреть, что "на запрос члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий Конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи".

13 июля законопроект одобрен в новой редакции