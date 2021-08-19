СНБО инициирует запрет рекламы лекарств в СМИ

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Совет национальной безопасности и обороны инициирует временный запрет рекламы на телевидении, радио и печатных СМИ

Как пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу главы государства, это решение введено в действие указом Президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно решению, Кабинет министров должен наложить мораторий на рекламу лекарств до 1 января 2024 года. Запрет коснется:

лекарственных средств;

медицинских изделий;

методов профилактики;

методов диагностики;

методов лечения и реабилитации.

Отмечается, что правительство также должно обеспечить контроль за выдачей лекарств по рецептам. Одной из мотиваций решения СНБО является борьба за самолечением.

В то же время министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что разработка механизма реализации решения СНБО продлится до конца года.

"Разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. Переходное время есть и оно будет использовано эффективно", - написал чиновник в своем Телеграмм.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о запрете продажи лекарств детям.