СНБО инициирует запрет рекламы лекарств в СМИ
Совет национальной безопасности и обороны инициирует временный запрет рекламы на телевидении, радио и печатных СМИ
Как пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу главы государства, это решение введено в действие указом Президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно решению, Кабинет министров должен наложить мораторий на рекламу лекарств до 1 января 2024 года. Запрет коснется:
лекарственных средств;
медицинских изделий;
методов профилактики;
методов диагностики;
методов лечения и реабилитации.
Отмечается, что правительство также должно обеспечить контроль за выдачей лекарств по рецептам. Одной из мотиваций решения СНБО является борьба за самолечением.
В то же время министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что разработка механизма реализации решения СНБО продлится до конца года.
"Разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. Переходное время есть и оно будет использовано эффективно", - написал чиновник в своем Телеграмм.
Напомним, что Верховная Рада приняла закон о запрете продажи лекарств детям.