12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
08:11  19 августа
Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 16:18 58

СНБО инициирует запрет рекламы лекарств в СМИ

19 августа 2021, 16:18 58
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Совет национальной безопасности и обороны инициирует временный запрет рекламы на телевидении, радио и печатных СМИ

Как пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу главы государства, это решение введено в действие указом Президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно решению, Кабинет министров должен наложить мораторий на рекламу лекарств до 1 января 2024 года. Запрет коснется:

лекарственных средств;

медицинских изделий;

методов профилактики;

методов диагностики;

методов лечения и реабилитации.

Отмечается, что правительство также должно обеспечить контроль за выдачей лекарств по рецептам. Одной из мотиваций решения СНБО является борьба за самолечением.

В то же время министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что разработка механизма реализации решения СНБО продлится до конца года.

"Разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. Переходное время есть и оно будет использовано эффективно", - написал чиновник в своем Телеграмм.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о запрете продажи лекарств детям.

СНБО реклама министр СМИ лекарства

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua