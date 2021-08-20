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Кличко вызвали на заседание СНБО, но он не придет
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20 августа 2021, 14:24 62

Кличко вызвали на заседание СНБО, но он не придет

20 августа 2021, 14:24 62
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Фото из открытых источников
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Мэра столицы Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, однако он не сможет на нем присутствовать

Об этом он сообщил сам в Telegram, пишет RegioNews.

Кличко заявил, что приглашение получил за два с половиной часа до его начала.

"К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину", - написал он.

Напомним, что накануне Кличко заявлял, что Совет национальной безопасности и обороны может 20 августа принять решение о его увольнении с должности главы столичной горгосадминистрации.

Украина СНБО Киев РНБО Кличко Виталий

 
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