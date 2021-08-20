Кличко вызвали на заседание СНБО, но он не придет
Мэра столицы Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, однако он не сможет на нем присутствовать
Об этом он сообщил сам в Telegram, пишет RegioNews.
Кличко заявил, что приглашение получил за два с половиной часа до его начала.
"К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину", - написал он.
Напомним, что накануне Кличко заявлял, что Совет национальной безопасности и обороны может 20 августа принять решение о его увольнении с должности главы столичной горгосадминистрации.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА