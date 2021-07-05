В КИУ рассказали, кто из нардепов прогулял Раду в июне

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В июне состоялось одиннадцать пленарных заседаний, все из них посетили лишь 291 народный депутат или 68% от состава Рады

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы КИУ.

Так, по данным КИУ, шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Среди них: Виктор Медведчук "ОПЗЖ", Тарас Козак "ОПЗЖ", Олесь Довгий (внефракционный), Степан Ивахив "За майбутнє", Леся Василенко "Голос", Вадим Столар "ОПЗЖ".

Официальные причины отсутствия народных депутатов не сообщаются, однако, отсутствие Козака может быть связана с тем, что он скрывается в Беларуси, а народного депутата Василенко - с рождением ребенка, о чем было сообщено публично. Что касается Медведчука, то в последний раз он был официально зарегистрирован в Раде 28 апреля.

Кроме того, двое народных депутатов были зарегистрированы лишь на одном пленарном заседании: Иван Калаур "Слуга народа" и Александр Герега "За майбутнє". Жан Беленюк "Слуга Народа" Максим Ефимов "Доверие", Юрий Солод "ОПЗЖ", Александр Фельдман "ОПЗЖ" были зарегистрированы только на двух заседаниях, Виталий Борт "ОПЗЖ" и Вадим Рабинович "ОПЗЖ" - на трех заседаниях с одиннадцати.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.