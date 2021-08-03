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03 августа 2021, 10:26 14

В "Слуге народа" вновь заговорили о новых отставках в правительстве

03 августа 2021, 10:26 14
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Фото из открытых источников
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В Кабинете Министров Украины возможны определенные кадровые ротации, но предпосылки для отставки всего правительства на сегодня отсутствуют.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украина 24

По его словам, у представителей фракции монобільшості есть вопрос ко всем министрам

"Я не вижу никаких оснований для отставки правительства в целом. Возможно, какие-то ротации и будут. Но для того чтобы они были, мы должны убедиться в том, что нет другого решения по исправлению тех или иных ошибок в деятельности министров. Действительно, у нас есть вопросы относительно деятельности того или иного министра, к каждому министру есть какие-то вопросы. Но мы стараемся исправлять (недостатки – ред.) в ходе работы над ошибками и корректировать их деятельность непосредственно во время этой работы", - заявил парламентарий.

Ранее ряд депутатов от фракции "Слуга народа" заявляли о возможных кадровых изменениях в правительстве

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого характера. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут-это решать президенту и премьеру", - отметила, в частности нардеп Ирина Верещук.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.

Кабмин министр Слуга народа отставка МВД

 
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