Зеленский ввел нового главнокомандующего ВСУ в состав СНБО

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Соответствующий указ №325/2021 опубликовали на сайте Офиса президента, сообщает RegioNews.

"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.Хомчака", - говорится в указе.

В то же время Зеленский ввел в состав СНБО нового главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины", — говорится в указе.

Напомним, что накануне был уволен с должности главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, его назначили первым заместителем секретаря СНБО.

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