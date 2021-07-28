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28 июля 2021, 20:06 10

Зеленский ввел нового главнокомандующего ВСУ в состав СНБО

28 июля 2021, 20:06 10
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО нового главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вместо Руслана Хомчака

Соответствующий указ №325/2021 опубликовали на сайте Офиса президента, сообщает RegioNews.

"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.Хомчака", - говорится в указе.

В то же время Зеленский ввел в состав СНБО нового главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины", — говорится в указе.

Напомним, что накануне был уволен с должности главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, его назначили первым заместителем секретаря СНБО.

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СНБО президент ВСУ Руслан Хомчак указ

 
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