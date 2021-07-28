СНБО на этой неделе рассмотрит тарифы на электроэнергию для населения - Зеленский

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Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения.

Как передает Regionews об этом на брифинге в рамках форума "Украина 30" заявил Президент Украины Владимир Зеленский

Глава государства считает, что следует сделать все возможное, чтобы не допустить повышения тарифов. Он подтвердил, что с 1 августа подорожания электроэнергии для населения не будет

"Я попросил вынести на СНБО вопрос тарифов для населения на этой неделе...Я считаю, что у нас есть люди, которые не могут платить даже 1,68 за киловатт. Поэтому СНБО будет рассматривать возможное снижение стоимости электроэнергии для этих людей", - резюмировал Глава государства.

Напомним, что правительство планирует 28 июля продлить цену на электричество для населения в 1,68 за киловатт до конца августа