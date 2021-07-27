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27 июля 2021, 18:29 22

Зеленский уволил Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил

27 июля 2021, 18:29 22
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины

Как пишет Regionews об этом на брифинге заявил пресс – секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

"Руслан Хомчак уходит с должности Главнокомандующего ВСУ. На эту должность назначен Валерий Залужный", - сообщил пресс-секретарь.

Причиной увольнения генерала Никифоров назвал конфликты.

Он добавил, что Хомчак будет работать в должности первого заместителя секретаря СНБО вместо Михаила Коваль

СНБО конфликт президент ВСУ

 
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