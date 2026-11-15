Нефть, каучук и вертолеты: Силы обороны ударили по российскому ВПК в Татарстане

Фото: Генштаб ЗСУ

В Генштабе подтвердили, что в ночь на 15 ноября Сииллы обороны нанесли удары по трем предприятиям российского ВПК. Речь идет о каучуке, из которого делают шины для военных грузовиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Силы обороны ударили по одному из главных нефтехимических узлов РФ, Нижнекамска в Татарстане. Под ударом находились два предприятия, поставляющие российские армии сырье и горючее.

"На первый взгляд — мирная химия. На самом деле без этой продукции не обходится ни одна армия: из синтетического каучука делают шины для военных грузовиков, бронетехники и самолетов, уплотнители, шланги и резинотехнические изделия для техники. А отдельные виды синтетических каучуков становятся связующими и связывающими. баллистические "Искандеры"", - рассказали в ВСУ.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.