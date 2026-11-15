В Харьковской области пограничники накрыли огнем укрытие россиян

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу военных пограничной комендатуры быстрого реагирования 4 пограничного отряда. Украинские дроны атаковали восемь укрытий, грузовик, состав горюче-смазочных материалов и пушку россиян.

"За каждым таким результатом стоит слаженная работа команды. Пилоты, аналитики, техники и водители — каждая профессия важна", - говорят военные.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.