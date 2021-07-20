Зеленский и Байден могут встретиться в августе - посольство США

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Президенты Украины и сша Владимир Зеленский и Джо Байден могут встретиться в августе, однако точная дата пока неизвестна.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на интервью Радио "Свобода". временного поверенного США в Украине Джорджа Кента.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а, думаю, в августе", – отметил он.

По его словам никакого препятствия для встречи пока нет.

"Сейчас вопрос лишь в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена...как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", – отметил Джордж Кент.

Напомним, что Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джозефом Байденом принял приглашение посетить США в июле этого года. О том, что визит планировался на июль сообщал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Однако дата не согласована.