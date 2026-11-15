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15 ноября 2026, 18:05

На Буковине военный потратил деньги раненого собрата на спа-салон

15 ноября 2026, 18:05
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Фото из открытых источников
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На Буковине судили военного, самовольно покинувшего часть. Оказалось, во время "отдыха" он тратил деньги с карты раненого собратья

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

С марта 2023 года служил гранатометчиком одного из подразделений морской пехоты в звании матроса. Летом 2023 года он после лечения не вернулся в воинскую часть в Донецкой области, а в марте 2026 года его задержали.

Как выяснилось, летом 2025 года мужчина приехал к матери на Прикарпатье. Ее гражданский мужчина тоже был военным и вернулся с фронта после ранения. Мать раненого бойца передала обвиняемому банковскую карту своего сына и попросила снять с нее наличные. Однако мужчина забрал карту, денег не вернул и перестал выходить на связь.

Как выяснилось, все деньги раненого военного были потрачены на массаж, спа-салон и алкоголь. В общей сложности это более 408 тысяч гривен.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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