В МИД опровергли потенциальный разворот Украины на Восток

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В Vинистерстве иностранных дел заявляют, что Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина

По словам спикера МИДа Олега Николенко, курс на вступление в НАТО заркеплен в Конституции

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - приобретение членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неотвратим. В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", - указал Николенко.

Пресс-секретарь МИД добавил, что именно поэтому президент Украины поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО, развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.

Ранее советник главы Офиса Президента Андрея Ермака и спикер ТКГ Алексей Арестович заявил о том, что "если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток".