08:31  19 июля
В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
14:35  19 июля
Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы
17:33  19 июля
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных: потерь нет
UA | RU
UA | RU
19 июля 2021, 17:10 8

В МИД опровергли потенциальный разворот Украины на Восток

19 июля 2021, 17:10 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Vинистерстве иностранных дел заявляют, что Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина

По словам спикера МИДа Олега Николенко, курс на вступление в НАТО заркеплен в Конституции

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - приобретение членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неотвратим. В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", - указал Николенко.

Пресс-секретарь МИД добавил, что именно поэтому президент Украины поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО, развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.

Ранее советник главы Офиса Президента Андрея Ермака и спикер ТКГ Алексей Арестович заявил о том, что "если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток".

Донбасс США ЕС НАТО МИД

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram