Зеленский подписал указ о повышении "минималки" медикам

Фото: офис президента

Как пишет RegioNews, об этом он заявил во время выступления ко Дню медика.

Зеленский выразил надежду, что эти средства учтут при формировании бюджета на 2022 год.

Он отметил, что "недопустимо, когда средняя зарплата в отрасли здравоохранения близка к уровню средней зарплаты в Украине", ведь, когда медработники спасают жизни, они "не должны думать, как выжить самим".

"Важен указ президента Украины, имеющий достаточно сложное название, но, я считаю, простую суть. Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда для медиков: не менее 13,5 тысяч гривен для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч гривен для врачебного состава", – заявил он.

Сейчас текст подписанного указа не опубликован на сайте Офиса президента.

Напомним, недавно Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за задолженность перед врачами.