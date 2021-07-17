В зоне ООС пять обстрелов из запрещенного оружия, один военный ранен

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За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил обстрелов украинских позиций не зафиксировано, силы ООС обнаружили вражеский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По состоянию на 7 часов утра, 17 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Чермалыка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров", - говорится в сообщении.

Кроме того, пророссийские боевики открыли огонь из минометов 82-го калибра возле Широкино и Павлополя.

В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской-Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - добавили в штабе ООС.

В Вооруженных Силах заявляют, что на обстрелы противника был предоставлен адекватный ответ.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима "тишины" со стороны оккупантов.