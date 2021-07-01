На Волыни под суд пойдет чиновник, который едва не побил журналистку

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Чиновнику Подгайцевского сельсовета Волынской области сообщили о подозрении из-за того, что он препятствовал журналистке выполнять ее профессиональную деятельность

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

В частности, дознаватели Луцкого районного управления полиции, подпроцессуальным руководством Луцкой окружной прокуратуры, сообщили о подозрении в совершении уголовного проступка 64-летнему местному жителю.

Досудебным расследованием установлено, что служащий Подгайцевского сельского совета, находясь в приемной сельского головы Подгайцев 4 января 2021 года, вмешался в разговор журналистки с сельским головой, чем помешал ей в получении информации от последнего. К тому же, трепал женщину за одежду, прогонял из приемной, нанес несколько ударов по видеокамере, пытаясь выбить ее из рук.

Такими действиями гражданин оказал влияние на журналистку с целью препятствования выполнению ею профессиональных обязанностей, то есть совершил уголовный проступок, предусмотренный ч. 2 ст. 171 УК Украины.

Согласно этой статье, влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет. Вскоре дело направят в суд, который и примет решение.

Напомним, недавно на Волынской таможне заблокировали контрабанду сигарет на 600 тыс. долларов.