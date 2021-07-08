Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд грн на субсидии

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Перечисление средств произошло в соответствии с поданными заявками, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В банковские учреждений направляются средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Обращаем внимание, что субсидии получателям выплатят сразу за два месяца – май и июнь 2021 года", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат.

Получателям субсидий, получающим средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сказали, когда произойдет автоматическое переназначение субсидий.