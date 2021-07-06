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06 липня 2021, 12:39 1786

До Ради проходять тільки чотири партії - опитування "Рейтингу”

06 липня 2021, 12:39 1786
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Фото: з відкритих джерел
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У випадку проведення найближчим часом виборів до Верховної Ради, найкращі шанси потрапити до парламенту матимуть лише 4 політичні сили

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, на першому місці рейтингу політична партія "Слуга народу", за яку готові віддати свої голоси 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Далі йде "Європейська солідарність" – 13,5%, "Опозиційна платформа - За життя" – 12,8%, "Батьківщина" – 12,3%.

Зазначається, що рейтинг інших політсил значно нижчий: партію "Сила і честь" підтримують 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%, партію Мураєва "Наші" – 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,1%, партію Шарія – 3,7%. Решту політсил підтримують менше ніж 3% опитаних.

Опитування проводилось з 30 червня по 3 липня методом телефонного інтерв'ю у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад 50% українців негативно сприйняли балотування Зеленського на другий термін. Згідно з результатами опитування КМІС, яке проводилося з 27 травня по 1 червня, президентський рейтинг Зеленського впав до 27,3%.

рейтинг ВР парламент соціологія депутати

 
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