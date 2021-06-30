ЦВК подала до Верховної ради зміни до закону про референдум - хоче електронних даних у підписних листах

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Центральна виборча комісія України розробила й подала до Верховної Ради пропозиції щодо законодавчого врегулювання подання даних виборців з підписних листів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Йдеться, зокрема, про обов'язок ініціативної групи передавати до комісії разом з підписними листами та протоколом про підсумки збору підписів на підтримку такої ініціативи також і дані виборців з цих підписних листів в електронному вигляді.

Такий формат даних дасть змогу комісії вчасно та належним чином виконувати свої обов'язки - здійснити повну перевірку щонайменше 3 мільйонів підписів громадян і підписних листів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Адже в разі відсутності електронних даних така перевірка потребуватиме значних людських і технічних ресурсів, а також тривалого часу, який перевищуватиме встановлений законом термін у 14 днів, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що без електронних даних ЦВК не зможе надати громадянам можливість отримати інформацію з Державного реєстру виборців щодо використання їхніх персональних даних для підтримки тієї чи тієї ініціативи з проведення всеукраїнського референдуму, оскільки реєстр, як автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, працює лише з електронними даними.

Таким чином, для належного виконання своїх обов'язків з окреслених питань та чіткого дотримання законодавства ЦВК розробила та подала до Верховної Ради проєкт закону про внесення відповідних змін до закону України "Про всеукраїнський референдум, - резюмують у ЦВК.

Як повідомлялося, 11 червня ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з референдуму про заборону продажу земель.

Раніше, 8 квітня Президент підписав законопроєкт про народовладдя.