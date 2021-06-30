14:46  30 червня
До столиці через спеку заборонили в’їзд фур
10:09  30 червня
На Харківщині СБУ проведе антитерористичні навчання: що потрібно знати
08:11  30 червня
Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
30 червня 2021, 14:11 37

ЦВК подала до Верховної ради зміни до закону про референдум - хоче електронних даних у підписних листах

30 червня 2021, 14:11 37
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Центральна виборча комісія України розробила й подала до Верховної Ради пропозиції щодо законодавчого врегулювання подання даних виборців з підписних листів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Йдеться, зокрема, про обов'язок ініціативної групи передавати до комісії разом з підписними листами та протоколом про підсумки збору підписів на підтримку такої ініціативи також і дані виборців з цих підписних листів в електронному вигляді.

Такий формат даних дасть змогу комісії вчасно та належним чином виконувати свої обов'язки - здійснити повну перевірку щонайменше 3 мільйонів підписів громадян і підписних листів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Адже в разі відсутності електронних даних така перевірка потребуватиме значних людських і технічних ресурсів, а також тривалого часу, який перевищуватиме встановлений законом термін у 14 днів, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що без електронних даних ЦВК не зможе надати громадянам можливість отримати інформацію з Державного реєстру виборців щодо використання їхніх персональних даних для підтримки тієї чи тієї ініціативи з проведення всеукраїнського референдуму, оскільки реєстр, як автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, працює лише з електронними даними.

Таким чином, для належного виконання своїх обов'язків з окреслених питань та чіткого дотримання законодавства ЦВК розробила та подала до Верховної Ради проєкт закону про внесення відповідних змін до закону України "Про всеукраїнський референдум, - резюмують у ЦВК.

Як повідомлялося, 11 червня ЦВК не зареєструвала ініціативну групу з референдуму про заборону продажу земель.

Раніше, 8 квітня Президент підписав законопроєкт про народовладдя.

ЦВК референдум закон дані Верховна Рада

Рада впровадила в Україні базу даних споживачів природного газу
30 червня 2021, 13:47
Депутати скасували обов’язкову переатестацію для українських моряків
29 червня 2021, 18:20
Разумков скликає позачергове засідання Ради на четвер
29 червня 2021, 17:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua