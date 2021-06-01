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01 июня 2021, 10:14 161

ВАКС продлил арест брату судьи Вовка, но с меньшим залогом

01 июня 2021, 10:14 161
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Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд оставил под арестом еще на 60 дней брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова, однако с альтернативой внесения залога в размере 27 млн грн вместо 35 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и продлил бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, который также является адвокатом, срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 27 млн 240 тыс грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого будут наложены процессуальные обязанности, среди которых: сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за границу и носить электронное средство контроля.

Полный текст постановления в ВАКС обнародуют 2 июня в 13:00.

Напомним, 6 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

Позже генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.

суд ВАКС адвокат оаск Павел Вовк

 
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