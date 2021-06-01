ВАКС продлил арест брату судьи Вовка, но с меньшим залогом

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Высший антикоррупционный суд оставил под арестом еще на 60 дней брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова, однако с альтернативой внесения залога в размере 27 млн грн вместо 35 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и продлил бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, который также является адвокатом, срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 27 млн 240 тыс грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого будут наложены процессуальные обязанности, среди которых: сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за границу и носить электронное средство контроля.

Полный текст постановления в ВАКС обнародуют 2 июня в 13:00.

Напомним, 6 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

Позже генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.