В пяти регионах Украины ряд показателей превышает значения "зеленой" зоны
В некоторых регионах Украины эпидемиологические показатели не соответствуют нормам установленным для "зеленой" зоны карантинных ограничений
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Среди таких показателей - охват тестированием на 100 тысяч населения. При норме в 300 единиц, он составляет: в Кировоградской области 297 единиц, а в Киевской - 287.
Помимо этого, уровень заболеваемости превышен в Киеве: вместо 75 на 100 тысяч населения он составляет 85.
Также в Киевской, Сумской и Черкасской областях превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования.
Несмотря на превышение показаний, вся страна находится в "зеленой" зоне карантина.
Ранее сообщалось, что показатели двух областей - Ивано-Франковской и Киевской, не соответствуют "зеленой" зоне карантина.