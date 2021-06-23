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23 июня 2021, 09:44 236

В пяти регионах Украины ряд показателей превышает значения "зеленой" зоны

23 июня 2021, 09:44 236
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Фото: из открытых источников
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В некоторых регионах Украины эпидемиологические показатели не соответствуют нормам установленным для "зеленой" зоны карантинных ограничений

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди таких показателей - охват тестированием на 100 тысяч населения. При норме в 300 единиц, он составляет: в Кировоградской области 297 единиц, а в Киевской - 287.

Помимо этого, уровень заболеваемости превышен в Киеве: вместо 75 на 100 тысяч населения он составляет 85.

Также в Киевской, Сумской и Черкасской областях превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования.

Несмотря на превышение показаний, вся страна находится в "зеленой" зоне карантина.

Ранее сообщалось, что показатели двух областей - Ивано-Франковской и Киевской, не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

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