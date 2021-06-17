Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту

Призрак сепаратистского "народовластия", который в 2014 году вышел в виде "народных республик", теперь трансформировался в формат фейковых/параллельных "советов", которые постепенно от практических вопросов переходят к апробированному Кремлем на Донбассе и в Крыму "стремлению народа к свободе"

Призрак сепаратистского "народовластия", который в 2014 году вышел в виде "народных республик", теперь трансформировался в формат фейковых/параллельных "советов", которые постепенно от практических вопросов переходят к апробированному Кремлем на Донбассе и в Крыму "стремлению народа к свободе"

Фото: СБУ

В форматах "украинского народовластия", за которыми уверенно торчат кремлевские ушки, разбирался RegioNews.

2014: "народные республики"

Как известно, в 2014 году, после аннексии Крыма, Россия, напуганная будущей евроинтеграцией Украины, не остановилась: вскоре на пророссийской карте мира появилось две "народные республики" – "ДНР" и "ЛНР". Весь цивилизованный мир знает эту территорию под названием "Временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины". Так же весь цивилизованный мир понимает, что эти "республики" являются не самостоятельными игроками на большой шахматной доске, а лишь филиалами "русского мира".

Но Донецком и Луганском аппетиты Кремля не ограничивались. Тогда, весной 2014-го, речь шла о так называемой "русской весне", которая должна была охватить практически все южные и восточные регионы Украины (кроме разве что Сумщины, к которой у России никогда не было серьезного любопытства). Соответственно, в каждой области того, что в 2004 году называли ПіСУАР (Південно-Східна Українська Автономна Республіка), должны были появиться свои "народные республики".

По желанию в интернете можно найти эхо тех бурных времен - в виде флагов этих "республик". Впрочем, судьба таких анклавов "русского мира" была не столь успешна, как донбасских. В Харькове зародыш "ХНР" смели правоохранители, в Одессе все завершилось пожаром в Доме профсоюзов, в Запорожье – "яичным воскресеньем". В других регионах "народные республики" рассосались сами собой.

Подобные проекты были не только на территории юга и востока. Кремль активно работал на Закарпатье, разгоняя идею "Республики (Под)карпатской Руси" с так называемыми "русинами". Даже в Киеве еще в 2014 году были найдены адепты "Киевской народной республики", которые, впрочем, свою деятельность ограничивали лишь интернет-пропагандой на разрешенной тогда в Украине соцсетевой площадке "ВКонтакте".

В конце концов, "русская весна" так ничем и не завершилась, проект "Новороссия", который в начале 2014-го активно пропагандировался соответствующими прокремлевскими силами, тихо почил в бозе, оставшись в памяти лишь участием в нем легендарного нардепа-москвофила Олега Царева (он с июня 2014-го по май 2015-го числился "спикером парламента Новороссии"; после чего "должность" была "упразднена"). Но сама идея дробления Украины никуда не делась.

2020 - 2021: фейковые "советы" и "громады"

И тут стоит вспомнить, что проект "Украинский выбор" нынешнего председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука созданный в апреле 2012 года (когда, казалось бы, никакой угрозы тесным взаимоотношениям пророссийской власти в Украине и Кремля не было), пропагандировал совсем другую идею - так называемого "прямого народовластия". Между прочим, эта идея несколько перекликается с популистским законом о референдумах от Зеленского и Ко, потому что в своем манифесте "Украинский выбор" задолго до появления на политической арене экс-участника "95 квартала" заявлял о разработке законопроекта "О всеукраинском и местном референдумах по народной инициативе".

Где речь шла, в частности, об "Актах народной воли, последствиями которых могут быть роспуск парламента и отставка правительства". Но не только. "Украинский выбор" пропагандировал также местные референдумы, которые могли бы разгонять советы всех уровней. Как тут не вспомнить, что аннексия Крыма началась именно с атаки на местный парламент и с появления "народных" лидеров как АРК, так и Севастополя. И эта схема за несколько месяцев перекочевала на материк, где мы увидели так называемых "народных мэров" в ряде городов Донбасса.

Поэтому в 2020-м, когда стало понятно, что эйфория от победы якобы пророссийского Владимира Зеленского сошла на нет, во время местных выборов в Украине начали возникать невиданные ранее "акты народной воли", которые, на первый взгляд, вроде бы не пропагандируют никаких политических идей. В частности, на выборах были обнаружены два фейковых участка – в разных концах страны, на Сумщине и Николаевщине. Самопровозглашенные "территориальные комиссии" проводили выборы в вымышленные "советы" и "громады", причем довольно успешно - по крайней мере, в сумской Сосновке на фейковый участок пришло больше людей, чем на настоящий. Все это подавалось под вполне утилитарным соусом: мол, люди не хотят жить в объединенной ОТГ, вот они и борются за свое право.

Одними лишь выборами, история с таким "народовластием" (вполне в стилистике "Украинского выбора", который в своем манифесте требовал услышать каждого) не ограничилась. Уже весной 2021 года СБУ поймала с поличным организаторов нескольких фейковых "ОТГ" в Кировоградской области. Здесь уже имели место и соответствующая документация, и даже "депутатские удостоверения". Причина появления этих псевдоОТГ, опять-таки, вполне практична - эти "органы власти" требовали отдать им на баланс имущество некоторых предприятий.

Но обнаруженный в июне так называемый "Гуляйпольский городской совет" в Запорожской области уже не очень маскировался под практические вещи, прямо заявляя о непризнании действующей украинской власти. Кстати, совпадение это или умышленный ход, но именно Гуляйполе может похвастаться персоной главного украинского анархиста ХХ века Нестора Махно, который, в частности, и из идеологических соображений помог тогдашний Советской России уничтожить независимую Украину во время периода освободительного борьбы 1918-1920 годов.

Но вернемся в настоящее время. Итак, в Гуляйполе уже успели провести "собрание" и даже выбрать "городского голову" и "депутатов", когда их короткую и бесславную историю прекратили украинские спецслужбы. Конечно, большинство жителей города даже не заметили появление на своей территории нового "горсовета". Да и не до игр в народовластие украинцам в нынешние времена, охваченные пандемией коронавируса и системным ухудшением социально-экономической ситуации в стране. Когда растут цены в магазинах, не до непонятных лозунгов и флагов.

Но и на Донбассе до весны 2014 года тоже никто не мог подумать о появлении каких-то "народных республик". Хотя свою отдельность, донбасскую идентичность, выраженную в легендарной фразе о "Донбасс никто не ставил на колени – и некому поставить не дано", там лелеяли издавна. И на самом высоком уровне. Вспомните, как на открытии "Донбасс-Арены" тогдашний президент Украины Виктор Янукович цитировал эти слова.

А от Гуляйполя до Докучаевска, который контролируется кремлевскими прихвостнями из "ДНР" – менее 150 километров. Однако дело даже не в километрах, а в желании перманентно расшатывать ситуацию в разных регионах страны. И мегазадача таких действий – сформировать у наших западных партнеров впечатление об Украины, как о каком-то "диком поле", о каком-нибудь "европейском Сомали", где фейковые "народные республики" и "городские советы" могут возникнуть в любой момент. С одной простой целью - чтобы заставить наших западных партнеров держаться от такой страны как можно дальше.