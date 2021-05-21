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21 мая 2021, 12:59 171

В Минсоцполитики обещают не менять размеры субсидий

21 мая 2021, 12:59 171
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Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в Украине не будет меняться размер субсидий, но произойдет корректировка в соответствии с имущественным состоянием граждан

Как пишет RegioNews, об этом она сообщила перед часом вопросов к правительству в ВР.

Министр подчеркнула, что сейчас изменений относительно размера субсидий происходить не будет.

"Нет, размер субсидий не будет уменьшаться. Собственно, что такое размер субсидий. Это разница между размером платежки и доходами людей, собственно по тем нормативам, которые у них есть. Именно по размерам субсидий никаких изменений не произойдет", - сказала министр.

По ее словам, произойдет корректировка в соответствии с имущественным состоянием.

Напомним, 19 мая Кабинет министров внес изменения в критерии получения жилищных субсидий для украинцев. В частности, на получение субсидии смогут рассчитывать те украинцы, которые имеют на депозитах до 100 тысяч гривен.

Украина деньги выплаты субсидия Марина Лазебная

 
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